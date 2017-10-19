Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin, "Elbette ciddiyetini yine koruyor. Ancak kötüye gidiş yok. Yaşamsal bulguları Deniz Bey'in iyi. Hepsi kontrol altında. Nörolojik bulgularında iyiye doğru bir dönüş var. Düne göre kıyaslayacak olursak daha iyi durumda. Tomografi bulguları dünküne göre daha iyi durumda. Bunlarda bizim umudumuzu yükselten bizi sevindiren bulgular" dedi.



KÖTÜYE GİDİŞ YOK! YAŞAMSAL BULGULARI İYİ



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İbni Sina Hastanesinde tedavisine devam edilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. İbiş, son 24 saattir kanama ve ödemle ilgili bulgularda herhangi bir ilerlemenin olmadığını belirterek, "Tam tersine bir gerileme olduğunu paylaşmak istiyorum. Elbette ciddiyetini yine koruyor. Ancak kötüye gidiş yok. Yaşamsal bulguları Deniz Bey'in iyi. Hepsi kontrol altında. Nörolojik bulgularında iyiye doğru bir dönüş var. Düne göre kıyaslayacak olursak daha iyi durumda. Tomografi bulguları dünküne göre daha iyi durumda. Bunlarda bizim umudumuzu yükselten bizi sevindiren bulgular. Kötüye gidiş yok tam aksine bizi umutlandıracak olumlu iyi bulguları elde ediyoruz" diye konuştu.

ZAMAN ZAMAN UYANDIRILIYOR



Uyutulma işleminin devam ettiğini kaydeden İbiş, "Beynin kendini koruyabilmesi için uyutulma işlemi çok önemli. Yine devam edilecek. Cihazlı solunum desteği devam ediyor. Beynin korunma tedavi uygulaması devam ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu süreç içerisinde Deniz Baykal Bey'in oğlu Ataç Baykal da karar süreçlerinin hepsinin içerisinde" ifadelerini kullandı.Baykal’ın nörolojik muayene için zaman zaman uyandırıldığını söyleyen İbiş, "Nörolojik muayeneleri görebilmek için uyandırılıyor. Nörolojik bulguları ancak uyandırılma yapıldığı zaman görebilirsiniz. Nörolojik bulgularında olumlu gelişmeler var" açıklamasında bulundu.



Kafatasının bir bölümünün alındığına yönelik haberlere ilişkin İbiş, "Basıncın azaltılması için kafatasından belli bir bölüm açılıyor" dedi.Erkan İbiş, uyutulma işleminin bulguların iyileşme düzeyine gelinceye kadar devam edeceğini bildirdi.Bilgi kirliliklerine ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen İbiş, bütün gelişmelerin kendileri tarafından paylaşıldığını ifade etti.