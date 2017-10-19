Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük'ten tamamen çekilen KYB ve KDP'ye bağlı Peşmerge güçleri, Süleymaniye ve Erbil'e doğru çekilmiş durumda.

KYB'nin güçlü olduğu Süleymaniye-Kerkük sınırında herhangi bir olağanüstülük göze çarpmazken, KDP'li Peşmergelerin konuşlandığı Erbil-Kerkük sınırında askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

Türkiye ile Irak'ın başkenti Bağdat arasındaki ticaretin can damarı konumundaki Erbil-Kerkük karayolu söz konusu askeri gerginlikten dolayı trafiğe kapatıldı. Sadece Kerkük plakalı araçların geçişine izin veriliyor. Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) gelen yük tırlarının kente girmesi geçici olarak durduruldu.

Kerkük'ün Altunköprü kasabasındaki Peşmerge kontrol noktasında bekleyen tır şoförlerinden Nihad Said, "Zaho'da yüklediğim unu yaklaşık 4 gündür Kerkük'te indiremedim. Kentteki son gelişmelerden dolayı yük tırları çok nadir giriş yapabiliyor." dedi.

Bölgede taşımacılık yapan bir başka tır şoförü Dildar Abdullah ise, "5 kilometrelik tır kuyruğu var. Bu şekilde devam ederse Kerkük'e geçmemiz mümkün değil. Durumun en kısa zamanda normalleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'e ait 6 araçlık konvoy da Altunköprü'de yer alan temas hattında incelemelerde bulunmak için bölgeye intikal etti. Konvoydaki araçlarda askerlerin olduğu görüldü.