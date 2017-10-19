Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye'de bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari onuruna resmî öğle yemeği verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Buhari ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.





Yemeğe geçmeden önce Erdoğan ve Buhari ile Emine Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin eşi Ayşe Buhari Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin balkonunda bir süre sohbet etti.

Resmî öğle yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin eşi Ayşe Buhari'nin yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.