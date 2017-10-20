Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li bazı belediye başkanlarının istifalarına ilişkin, "Parti bugün birisini aday gösterir, destekler, arkasında durur, onu ara ara uyarır, iyi, güzel işler yapması için elinden geleni yapar ama gerekli gördüğünde de kendi iç kurullarında almış olduğu bir karar neticesinde de geriye çekilmesini isteyebilir." dedi.



Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm Kurultayı"na katılmak üzere geldiği Kayseri'de gazetecilerin, bazı belediye başkanlarının istifalarına ilişkin sorusu üzerine, bu konudaki kararların, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partide ve istişari kurullarındaki görüşmeleri neticesinde alındığını söyledi.



Bu kararlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, 5 dönem seçimlere girdim, belediye başkanı oldum ama nihayetinde beni, partim aday gösterdi. Partim aday gösterdiği için ben insanların karşısına çıktım. O partinin felsefesini, şehircilik anlayışını, o partinin dünyaya bakış açısını temsil eden bir insan olarak orada bulundum. Kendi başıma bağımsız bir aday olarak girmedim, partim beni aday gösterdi. Böyle olunca benim, partimin ilkelerine, kurallarına bağlı kalmam kadar doğal bir şey olamaz. Parti, bugün birisini aday gösterir, destekler, arkasında durur, onu ara ara uyarır, iyi, güzel işler yapması için elinden geleni yapar ama gerekli gördüğünde de kendi iç kurullarında almış olduğu bir karar neticesinde geriye çekilmesini isteyebilir."



AK Parti'lilerin bir görev verilirse yapacaklarını dile getiren Özhaseki, "Böyle bir anlayışın hakim olduğu bir partide, doğrusu bu işlerin hiç konuşulmadan nezaketlice halledilmesi lazım ki öyle olduğunu da görüyoruz zaten. Bir başka partide bunu göremezsiniz, bu nezaketi yaşayamazsınız. Sadece Cumhurbaşkanımız uçakta açıkladığı için ben de söylüyorum, Kadir Bey ile bundan bir müddet önce görüştüğümüzde, olayı çok tatlı bir şekilde, sohbet ederek değerlendirdiğimizde, eline kağıdı aldı, 'Bismillah' dedi, istifasını yazdı ve verdi. Bu kadar da basit."



Makamların gelip geçici olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Oralar hizmet yerleri. Parti bugün birisini gösterir, yarın başka birisini gösterir ama partinin amacı, oradaki insanlara en iyi şekilde hizmet etmektir. Partiler zaten hizmeti hedeflerse seçimlerde çok oy alıp oralarda seçilip, 'Evet, biz seçildik' diyebilirler. Yoksa bunu söyleme imkanı olmaz. Ben, alınan bu kararlara saygı duyulması droğrultusunda görüşümü her fırsatta beyan ediyorum zaten. Nihayetinde ben de bir Bakanım, elimden geleni yapıyorum, gece gündüz demeden koşturuyorum ama şunu da tüm Türkiye'nin bilmesi lazım ki, eğer partim, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, çalışmamdan memnun değilse bir tek tebessümle 'Allasmarladık, hakkınızı helal edin' diyerek kenara çekilmesini bilirim, çok şükür. Bunun böyle olması lazım."



"BARZANİ EFENDİ KENDİ BAŞINA BİR İŞE GİRDİ"



Özhaseki, bir gazetecinin Kuzey Irak'ta Türk müteahhitlerin ve ticaret yapan Türk vatandaşlarının sıkıntı yaşandıkları ve alacaklarını tahsil edemedikleri yönünde duyumlar olduğunu belirtmesi üzerine, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, Avrupa'nın ortasında, lüks içerisinde keyif yapan bir ülke olmadığını dile getirdi.



Türkiye'nin çevresindeki birçok ülkenin paramparça ve idare edilemez hale geldiğine işaret eden Özhaseki, "Kuzey Irak'ta da Barzani efendi, kendi başına bir işe girdi. Çocukluk rüyasıymış beyefendinin. Herhalde Kürt milletine en büyük ihaneti yaptı. Kendi bölgesindeki halka en büyük ihaneti yaptı. Zaten o referandum neticesinde açığa çıkarılıp da sallanan bayrakları insanlar gördüler. O bayrakların sallanmasıyla birlikte kime hizmet ettiğini de herkes çok iyi anladı." dedi.



Özhaseki, günübirlik, ufak tefek ticari sıkıntılar yaşanabileceğini ancak bunların hepsinin geçici olduğunu dile getirdi.



"FABRİKALARIN ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ" İDDİALARI



Bir gazetecinin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Karabük, Kayseri, İskenderun, Aliağa'daki geri kazanım tesislerinin yönetmeliğe aykırı çalıştıkları ve çevre kirliliğine yol açtıkları" yönündeki iddialarını hatırlatması üzerine Özhaseki, o şekilde bir iddianın kendilerine ulaşmadığını belirtti.



Geçen hafta, Karabük'e giden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın bu iddiaları sorması üzerine Belediye Başkanı Vergili'nin böyle bir iddiayı gündeme getirmediğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Öyle bir iddiası varsa takip ederiz. Biz, şehircilikle öne çıkıyoruz ama çevre hususunda yaptığımız çalışmalar çok gözükmüyor. Bir taraftan sahillerimiz, koylarımız, SİT alanlarının korunmasıyla ilgili adeta savaş veriyoruz, bir taraftan da dışarı atılan atıkların çevreye tehlike teşkil etmemesi için adeta savaş veriyoruz. Bütün şehirlerdeki iklimi, havayı 24 saat esaslı takip ediyoruz. Zehirli atık atan bacaların hepsinde 7/24 izleme var. Bütün bunları bilfiil takip eden Bakanlık olarak '3-4 tane şehirde zehir saçıyor' filan gibi saçma sapan sözleri kimsenin söylemeye hakkı yok. Bildiği bir şey varsa takip edelim. Sonra kendisine 'e güzel tespit ettin' der, teşekkür ederiz. Böyle popülist bir politikayla gündeme gelmenin bir manası yok."