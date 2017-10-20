Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Recep Altepe istifa etmedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanlarını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek’ten döndü. Bosna dönüşünde kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yapan Başkan Altepe, ”Görevimin başındayım “ dedi.



^'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanlarını açıklamasıyla gözlerin çevrildiği belediye başkanlarından biri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Atatürk Havalimanı VIP Salonu’ndan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altepe, “Şimdi Atatürk Havalimanındayız. Belediye olarak Bosna'da bulunduk. Aliye izzetbegoviç'i anma programını gerçekleştirdik. Bursa'ya dönüyoruz. Şimdi de geldik görevimize devam ediyoruz" dedi. Bir basın mensubunun "İstifaniz istendi mi ?"sorusuna Başkan Altepe, "Öyle bir şeyim yok. Şuanda görevimiz belli işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa'ya dönüyoruz. İnşallah görev devam edecek. Herhangi bir şey olursa açıklama yapmak gerekirse açıklama yaparız. Görevimizin başındayız" dedi. Basın mensuplarının, "Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatınız oldu mu? "sorusuna Altepe, "Şimdiden sonra herhangi bir şey olursa, açıklama yaparız. Artık biz Bursa'ya gidiyoruz, işimizi yapıyoruz ” dedi.

RECEP ALTEPE KİMDİR?

1959´da Bursa´da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa´da tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü´nü bitiren Recep Altepe, 1983 yılında kendi işini kurarak kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma-soğutma tesisatı ve proje işleri yaptı.

Siyasete 1989 yılında Refah Partisi İl Yöneticisi olarak giren Recep Altepe, 1994´te aynı partinin İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine geldi. Fazilet Partisi döneminde bir yıl süreyle Genel Merkez Müfettişliği görevini sürdürdü.1994 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyelikleri ile BUSKİ Genel Kurul Üyeliği´ne seçildi. Altepe, 1999 yılındaki seçimlerde tekrar seçilereküst üste iki dönem bu görevleri yürütme imkanı buldu. Bu görevler sırasında yurt içi ve yurt dışı gezilere, çalışmalara katıldı. Ayrıca Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Meclisleri´nin; Bütçe ve Mali İşler, İmar ve Ulaşım Komisyonları´nda görev yaptı.

Recep Altepe, 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti´den Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde halkın büyük teveccühü ile AK Parti´den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na seçildi. 30 Martı 2014 seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Altepe Büyükşehir Belediyesi tarihinde üst üste iki dönem seçilen ilk başkan oldu.Türkiye Sağlıklı Kentler Birligi ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği´nin de başkanı olan Altepe, evli ve üç çocuk babasıdır.