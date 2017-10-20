Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin,"Görevimize devam ediyoruz" açıklamasını değerlendirerek, "Arkadaşlar gereğini yapacaklardır. Buna inanıyorum" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

GÖREVİMİZE DEVAM EDİYORUZ



Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin "Görevimize devam ediyoruz" açıklamasını değerlendirdi. Yıldırım, Altepe'nin açıklamasını, "Arkadaşlar gereğini yapacaklardır.Buna inanıyorum" diyerek cevapladı. Rakka'da teröristbaşı Öcalan posterlerinin açılmasının sorulması üzerineBaşbakan Binali Yıldırım, "Bunu bizden ziyade ABD'nin değerlendirmesi gerekir. Görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD'ye hep söyledik.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFININ SERGİLENİYOR OLMASI EN BÜYÜK ZARARI VERMEKTEDİR



Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmak ne kadar hazin bir sonuca götürdüğü bu son fotoğraf ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri, YPG ve PYD'nin bir terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar bunu merak ediyoruz. Fotoğrafın, PKK teröristbaşının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika -Türkiye müttefik ilişkisine en büyük zararı vermektedir. Dolayısıyla ABD bu davranışıyla terörle işbirliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Suriye'nin geleceğini tehlikeye atıyor" dedi. ABD- Türkiye arasındaki vize görüşmelerini de değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyor. Ümit ediyorum konu suhuletle çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor" dedi.