Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Viyana Havalimanı’nda Türk vatandaşlarına yönelik yapılan köpekli arama uygulamasına Türkiye’den misilleme geldi. Aşırı sağın yükselişe geçtiği Avusturya’da Türkiye’ye yönelik düşmanlık da artıyor. 13 Ekim günü Türkiye’ye gelmeye hazırlanan yolcular, Viyana Havalimanı’nda köpeklerle arandı. Şoke uğrayan gurbetçiler yetkililere tepki gösterdi. Viyana Büyükelçiliğimiz de Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak Ankara’nın ikazını iletmişti. Dün de Atatürk Havalimanı’nda misilleme yapıldı. Viyana’ya gidecek Avusturya vatandaşları, mütekabiliyet uygulaması kapsamında köpekle arandı. Başka ülkelerin vatandaşları bu uygulamadan muaf tutuldu.



