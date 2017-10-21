Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün dönem başkanlığı ikinci defa Türkiye’ye geçen D-8 zirvesinde, üye ülkelere millî paralarla ticaret ve daha fazla iş birliği teklif etti. D-8 üyelerinin 7 saygın üyesini, kıtaları, kültürleri, gönülleri birleştiren yedi tepeli İstanbul’da misafir etmekten bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına “1997 yılının kasvetli atmosferinde D-8’in kuruluşuna önderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle tazimle yâd ediyor, Rabbim mekânını cennet eylesin diyorum” sözleriyle başladı. D-8 üyelerinin 3 kıtaya hâkim olduğunu, üyelerin zengin doğal kaynakları bulunduğunu, hepsinden önemlisi dünyanın yaklaşık 7’de 1’ini teşkil eden genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Erdoğan, D-8 kurulduğunda 1820 dolar olan kişi başına düşen millî gelirin bugün 4 bin 500 doları aştığını, bunun ise asla yeterli olmadığını ifade etti.

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 9. Zirvesi’nin açılışında konuşan Erdoğan, ticaretten tarım ve sanayiye, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel iş birliklerinin olduğunu, ancak potansiyeli tam anlamıyla harekete geçirme konusunda sıkıntılar yaşandığını söyledi ve ticaretin kolaylaştırılması için vize kolaylığı gümrük ve tercihli ticaret anlaşmalarının imzalanıp yürürlüğe girmesine büyük önem verdiklerini anlattı. Erdoğan şunları söyledi: Eğer proje destek fonunu bir an önce hayata geçirebilirsek D-8’i daha etkin, verimli ve proje odaklı bir örgüt hâline getirebiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık millî para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde, D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Dolar baskısı altında eritmeye gerek yok. Avro baskısı altında eritmeye gerek yok. Biz yerli, millî paralarla bu ticaretimizi yaptığımız takdirde inanıyorum ki buradan ülkelerimiz ciddi manada da kazanacaktır.

Dönem başkanlığımız sırasında bu amaçla diyoruz ki bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim. D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dâhil etmeliyiz. Cumhurbaşkanları olarak D-8 Liderler Zirvesi’nin önemi iyi kavranmalı. Hepimiz D-8’e sahip çıkmalı, daha etkin, daha verimli, daha güçlü olması için azami gayret göstermeliyiz.



Pakistan Başbakanı Abbasi, D-8’in dönem başkanlığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Zekâ, dinamizm ve bilgeliğiniz sayesinde D-8’e yeni bir dinamizm katacaksınız. Her zaman desteğe hazırız” sözleriyle devretti.



3,7 trilyon dolarlık ekonomiye sahibiz

Erdoğan, üyeler arasında iş birliği ve millî paralarla alışveriş, vize ve tercihli ticaret anlaşmalarının tüm üye devletler tarafından onaylanması ve uygulanması hâlinde şu an 100 milyar dolar civarında seyreden D-8 içi ticaret hacminin 500 milyar doların üzerine çıkacağına inandığını vurgulayarak “Toplam ekonomik büyüklüğümüzün 3 trilyon 770 milyar dolar, nüfusumuzun 1,1 milyar olduğunu düşündüğümüzde bu seviyelerin bile bizim için yeterli olmadığı ortadadır. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ortam üretim projelerine girilebilir. İyi tarım uygulamalarından temiz enerjiye, ulaştırmadan çevre ve eğitime kadar birçok alanda geniş bir iş birliği potansiyeli var.” diye konuştu.



Türkiye, büyük etkisiyle D-8’i etkin hâle getirir

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Türkiye’nin, D-8 dönem başkanlığı süresinde örgütü daha etkin hâle getirebileceğini belirterek, “Türkiye, D-8’e üye diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha büyük bir ekonomiye sahip ve Türkiye’nin ekonomik etkisi diğer üye ülkelere göre çok daha büyük.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Enerji konusu, (D-8 ülkeleri arasında) iş birliği yapılabilecek alanların başında geliyor.” şeklindeki ifadelerine ilişkin, Asıf, üye ülkelerin hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri gibi alanlarda birlikte projeler üretebileceğini söyledi. Asıf, “Örgüte üye ülkeler, daha iyi bir bağlantı ve entegre çabayla enerji konusunda yetersiz ülkelerle enerji paylaşımı yapabilir. Bu, örgütün ekonomik açıdan entegre olması için oldukça etkili olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.



İŞ BİRLİĞİYLE FIRSATLARI ÇOĞALTMAK

D-8 Ekonomik İş Birliği Örgütü 9. Zirvesi, Türkiye’de gerçekleşti. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve teması “İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak” olan zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve D-8 üye ülkelerinin temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. Zirvede, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammedu Buhari, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı Abbasi, Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Âlem ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza yer alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin misafir ülke cumhurbaşkanları olarak katıldığı zirvede, İslam ülkeleri arasındaki bazı örgütlerden temsilciler de bulundu.