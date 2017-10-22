Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, kurucusu merhum Enver Ören’in “Ata yurdu Afganistan’a elinizden geldiği kadar yardımcı olun, hayırseverlerin yardımlarını ulaştırın” vasiyetleri çerçevesinde bu ülkedeki öğrenci yurtları ile medreselere her ay muntazam olarak yardım ulaştırarak Afgan halkının hayır dualarını almaya devam ediyor. İhlâs Vakfı İcra Kurulu Üyesi Şaban Çakır ve Mustafa Sertel, hayırseverlerin yardımlarını Afganistan’a giderek Şıbırgan vilayeti, Kızılayak beldesinde 75 erkek ve 60 civarında kız talebeye hizmet veren medreseye ulaştırdı. Yardım ve hediyelerin dağıtılmasının ardından son devir Türkistan velîlerinden “Halîfe-i Kızılayak”ın torunlarından Müderris Abdülhakim Mahdum’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlâs Vakfı mensupları ile hayırseverlere yaptığı dualara, günahsız ağızlar en kalbi duygular ile “Âmin” dedi.

İhlâs Vakfı heyeti, Afganistan’da bulunduğu süre içerisinde suyu olmayan Kızılayak beldesine su kuyusu açarak 10 bin kişiyi suya kavuşturdu. Ayrıca, 9 ay su bulunmayan Mezar-ı Şerif vilayetinin Devlet Abat beldesine su kuyusu kazı çalışmaları başlatıldı. Su kuyusu, önümüzdeki günlerde bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.