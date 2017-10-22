Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın "Güvenlik olmazsa, özgürlükte olmaz" ilkesiyle kendisinin de katıldığı şafak vakti yapılan operasyonların yanı sıra akşamları ve gündüzleri de huzur operasyonları gerçekleştiriliyor.

Yapılan 3 huzur operasyonuna da katılan ve telsizle polislere talimatlar veren Yıldız, daha güvenli bir kent için çalıştıklarını söyledi. Yapılan huzur uygulamalarında 35 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. Silahların yanı sıra huzur operasyonlarında 45 bin kişinin genel bilgi taraması yapılırken, 84 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca aramalarda çok miktarda esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonların vatandaşın güvenliği ve daha kaliteli bir kentte yaşaması için devam edeceği bildirildi.