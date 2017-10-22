Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’ye finansman sağladıkları iddiasıyla kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Federasyonu (TUSKON) yöneticileri, TUSKON’a üye şirket sahipleri ile ünlü işadamlarına yönelik açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülecek duruşmada, 86 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 120 sayfalık iddianamede, FETÖ lideri Fetullah Gülen, 1 numaralı sanık olarak yer alıyor.

İddianamede firari sanıklardan FETÖ eleşbaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın “anayasayı ihlal”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6’şar aya kadar hapisleri isteniyor.

İŞ ADAMLARINA ‘ÖRGÜT ÜYELİĞİ’ SUÇLAMASI

İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü, İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün’ün de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari’nin “örgüt üyeliği” suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisleri isteniyor.

ÖMER FARUK KAVURMACI 2 KEZ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma aşamasında 8 Eylül 2016 tarihinde tutuklanan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, 3 Mayıs 2017 tarihinde özel hastane raporunda belirtilen sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianameyi kabul ederek, Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkeme kararında, Kavurmacı’nın Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunduğu süre içerisinde Silivri Devlet Hastanesi’nden aldırılan 21 Mart 2017 tarihli sağlık kurulu raporunda, Kavurmacı’nın tutuklu kalmasının hayatı için kesin bir tehlike arz etmediği, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirebileceği, hastalığının sürekli bir tedavi gerektirmesi gibi zorunlu hallerin olmadığı hususuna karar verildiği hatırlatılmıştı. Tahliye kararına gerekçe tutulan Acıbadem Hastanesi’nin 18 Nisan 2017 tarihli iç hastalıkları uzmanının görüşünü içerir yazısında belirtilen sağlık sorunlarının, daha önce gerçekleşen ve sanığın tedavi gördüğü rahatsızlıklara ilişkin bulunduğu ifade edilmişti. Yeniden gözaltına alınan Kavurmacı, 17 Haziran 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.