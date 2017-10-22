Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, geldiği Elâzığ’da çeşitli programlara katıldıktan sonra Keban Baraj Gölü üzerinde bulunan, Ağın ilçesine bağlantıyı sağlayan Karamağara Köprüsü’nü helikopter ile inceledi. Yıldırım, köprüden kendi kullandığı makam aracıyla geçti. Ardından Ağın ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, vatandaşların isteklerini dinleyerek ilçeye hastane yaptırılması talimatı verdi. Vatandaşlarla oturan Başbakan Yıldırım, “Ağınlılar yolumuzu kestiler ve Ağın Köprüsü ne olacak dediler. Bende dedim ki biz Türkiye’de dağları deliyoruz tüneller, köprüler, yollar yapıyoruz ve buna Ağın köprüsü de dahil dedim. Yaptık bitirdik ama gelip görmek, açmak nasip olmadı. Hep içimde bir uhde kaldı. Nasipte sizi görmek ve tanışmak varmış” dedi.

İLÇEYE HASTANE SÖZÜ

Köprü vesilesiyle Ağınlılarla buluşmanın şahane olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, “Ağında suç oranı sıfır. Hapishaneye ihtiyaç yok ama hastaneye ihtiyaç var. Hastane işi tamam. Buraya 10 yataklı hastane acilen yapalım. Ağınlılar bayağı tüccar çıktı. Bu gelişimizin bir manası olması lazım. Hiç merak etmeyin her şey çok daha güzel olacak. Yeter ki kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. İnşallah bu terör belasını da memleketin gündeminden düşüreceğiz. Her şey çok daha güzel olacak. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Hedefimiz muhasır medeniyet seviyesi. Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Çünkü milletimize ve Ağınlılara güveniyoruz” diye konuştu.