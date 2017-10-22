Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhu selamlıyorum. Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Şahin Beylerin, Sütçü İmamların, Nene Hatunların her biri cesaret abidesi olan nice kahramanların torunları olan gençlerimizi selamlıyorum.

"BİR GECE ANSIZIN VURABİLİRİZ"

Nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik taciz varsa, bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi taktirde kusura bakmasınlar.