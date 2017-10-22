Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'nın ardından bir ailenin evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada oturan Taşdemir ailesi ile birlikte çay içerek sohbet etti.