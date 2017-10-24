Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OKUL SERVİSLERİNDE YENİ DÖNEM:

Araç takip sistemi zorunlu hale getirildi.

Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi.

Denetim için komisyonlar kuruldu.

Komisyonda öğretmen ve veliler olacak.

Denetim görevi İçişleri Bakanlığı'nda olacak.

Kovuşturma ve soruşturmalar şoförlüğe engel sayılacak.

Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yerine getirilecek.

Üç noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk zorunlu hale getirildi.

Bakan Arslan'ın açıklamasından satır başları:

Araçlarda emniyet kemeri ve araç takip sistemi zorunlu hale getirildi. Şoföre hekimden her yıl rapor şartı getirildi.

Bakan Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

Sadece okulda verilen eğitimin kaliteli olması yetmez. İyi şartlarda taşınması kaliteli eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet seviyesinin sağlanması için tüm görevlilerin uyum içinde olması ve servis denetiminin de aksatılmadan yürütülmesi esastır.

Komisyonda öğretmen ve veliler olacak.

Araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yerine getirilecek. Bu sistemde de eksiklikler olabilir. daha iyi olurdu diye velilerimiz de olabilir. Bu konuda bir şikayet varsa bizim bakanlığımızın iletişim merkezi var 147. Buraya bildirirlerse biz de evlatlarımıza daha iyi bir hizmet veririz.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

Önemli olan uygulamaktır. Buna geçişte çok zorlayıcı değil, dikkatli ve güvenli bir takım kuralar oluşturulmuş. Velilerimiz, vatandaşlarımız rahat olsunlar. Tüm güvenlik önlemlerini almak bizim temel sorumluluğumuzdur. Denetim görevinin büyük bir bölümü İçişleri Bakanlığımız olarak bize bırakılmaktadır. Burada müsamaha gösteremeyiz. Kimse bize darılmasın, gücenmesin. Bedelini toplum olarak ağır ödüyoruz. Tüm personelimize çok teşekkür ediyoruz.

Dün 32 bin 438 okulun çevresinde bizim kolluk kuvvetlerimiz uygulama yaptılar. Bunu peyderpey devam ettireceğiz. Ailelerin rahat edebilmesi için bilmenizi isteriz ki üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bakan Kaya'nın açıklamasından satır başları:

Evlatlarımızın güvenliği için 4 bakanınız olarak buradayız. Uzunca bir süredir yapılan çalışmanın neticesini sizlerle paylaştık. Velilerimizin huzur içinde olmaları ve evlatlarının okul dönüşünü beklerken kaygı değil güven duygusu içinde beklemeleri bizim bu çalışmamızın temelini oluşturuyor. Bu yönetmeliğin en önemli farkı taşıma faaliyetinin güvenli hale getirilmesi.

0-3 yaş arası kreşlerin bakımları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait.