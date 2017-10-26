Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün Pakistan’daki okullarının müdürü Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz ve Endonezya’daki yapılanmanın önemli isimlerinden Hakan İslamoğlu, dün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. İslamoğlu, ifadesinde 80 FETÖ imamı ile ABD ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 5 ülke imamının ismini verdi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, İslamoğlu’nu adil kontrol şartıyla serbest bırakırken diğer şüpheli Meral Kaçmaz’ı ise tutukladı. Ebru Karatosun ANKARA