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Çorlu'da yürekleri paramparça eden yangın! 3 yaşındaki bebekten geriye sadece bu görüntü kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın giriş katındaki ikamette yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yangından kurtarılan 2 kardeşten 3 yaşındaki bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu 1. Çıkmazı Sokak’taki apartmanın giriş katındaki ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında 3 yaşındaki Cihangir Taşdelen ve 5 yaşındaki ağabeyi Enver Taşdelen içeride mahsur kaldı.

3 YAŞINDAKİ BEBEK ÖLDÜ, AĞABEYİ YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki kardeşi alevlerin arasından çıkardı. Cihangir bebek olay yerinde hayatını kaybederken, 5 yaşındaki Enver Taşdelen ise ağır yaralandı.

Çorlu'da yürekleri paramparça eden yangın! 3 yaşındaki bebekten geriye sadece bu görüntü kaldı - 1. Resim

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Çorlu'da yürekleri paramparça eden yangın! 3 yaşındaki bebekten geriye sadece bu görüntü kaldı - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

İki çocuğun annesinin işte olması nedeniyle çocuklara baktığı öğrenilen babaanne Cahide Taşdelen’in yangın esnasında dışarıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra yangını fark eden babaanne olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Çorlu'da yürekleri paramparça eden yangın! 3 yaşındaki bebekten geriye sadece bu görüntü kaldı - 3. Resim

Yangın olayı ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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