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Muğla'da iki minibüs çarpıştı, yangın etrafı sardı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Yaşam Haberleri  / Ajanslar

Muğla’nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonrası başlayan yangın iki minibüs de yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla karayolu Menteş kavşağında 48 BR 882 plakalı araç ile 48 S 5086 plakalı servis aracının çarpışması sonrası araçlarda yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

4'Ü AĞIR 14 YARALI

Kaza sonrası servis aracında bulunan 13 kişiden 3’ü ağır, 10 kişi hafif, 48 BR 882 araç sürücüsü de kazada ağır yaralandı. Araçta bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, çarpışma sonrası yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

MİNİBÜSLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası tamamen söndürüldü. İki araç ta yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Ajanslar
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