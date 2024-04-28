Muğla'da iki minibüs çarpıştı, yangın etrafı sardı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 28 Nisan 2024 21:28 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 21:34 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Ajanslar

Muğla’nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonrası başlayan yangın iki minibüs de yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.