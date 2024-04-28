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Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Valilikten yarın için uyarı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatleri itibariyle sağanak ve dolu etkili oldu. Şehrin cadde ve sokakları yağışlar sebebiyle göle dönerken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Öte yandan Ankara Valiliği, yarın için vatandaşları uyardı.

Ankara'nın pek çok ilçesinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış sebebiyle Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.

ULAŞIM AKSADI

Dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana gelirken, suyla kapanan yollarda sürücüler güçlükle ilerledi. 

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Valilikten yarın için uyarı geldi - 1. Resim

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Ankara Valiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları şöyle uyardı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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