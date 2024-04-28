Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 15 ilde sarı kodlu uyarı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 15 ilde sarı kodlu uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji&#039;den 15 ilde sarı kodlu uyarı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya yönelik hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, rüzgar ve toz taşınımı için vatandaşlar uyarılıyor. Öte yandan pek çok ilde sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni yayınlanan yeni haftanın hava durumu raporuna göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güney ve iç kesimlerde ise toz taşınımı konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı verdiği iller şöyle; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Sinop, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Çorum, Kastamonu, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Yozgat.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 15 ilde sarı kodlu uyarı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gazze gündemli Dünya Ekonomik Forumu toplandı, Başkan: galiba çıkış yolu bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şehit ateşi Ordu'ya düştü! Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - GündemKalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybettiBakan Fidan'dan diplomatik görüşmeler! Dünya Ekonomik Forumu'nda Gazze trafiği - GündemBakan Fidan'dan kritik görüşmeler!Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden Göztepe Süper Lig’e yükseldi - GündemGençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden Göztepe Süper Lig’e yükseldiİstanbul'da hatalı park kavgası! Sopa ve bıçakla saldırdılar, az kalsın canından oluyordu - Gündemİstanbul'da hatalı park kavgası!Adıyaman'da meslektaşının kurşunuyla şehit olan polislere veda - GündemAdıyaman şehitlerine son vedaErdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı - GündemErdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı
Sonraki Haber Yükleniyor...