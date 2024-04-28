Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 15 ilde sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya yönelik hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, rüzgar ve toz taşınımı için vatandaşlar uyarılıyor. Öte yandan pek çok ilde sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni yayınlanan yeni haftanın hava durumu raporuna göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güney ve iç kesimlerde ise toz taşınımı konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı verdiği iller şöyle; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Sinop, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Çorum, Kastamonu, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Yozgat.