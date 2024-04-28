ABD'de başkan adayı Jill Stein'a Filistin'e destek gösterisinde ters kelepçeli gözaltı!
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD'de Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik gözaltı kararları devam ederken, bir skandal daha yaşandı. Başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, Washington Üniversitesi'nde devam eden Filistin'e destek gösterisinde ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.
ABD'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen eylemcilere yönelik gözaltı kararları sürüyor. 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen gösteride 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'i protesto eden Stein, gözaltına alındı. Stein'ın sözcüsü, gözaltıyla ilgili ABD basınına açıklama yaptı.
TEK SUÇU FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEK
St. Louis kentinde bulunan Washington Üniversitesi'ndeki göstericilerin, üniversitenin halihazırda Gazze'de Filistin halkına karşı yürütülen "soykırıma" mühimmat sağlayan Boeing şirketine yatırımlarını kesme çağrısı yaptığını aktaran sözcü, "Stein'ın kampanyası, öğrencilerin taleplerini ve barışçıl gösterilerini destekliyor" dedi.
100'DEN FAZLA GÖZALTI
Stein'ın yanı sıra polisin Washington Üniversitesi'ndeki protesto amaçlı kurulan kamplara düzenlediği baskında 100'den fazla kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde zırhlı polisin, Stein'ın üzerine bisikletle yürüdüğü ve başkan aday adayını engellemeye çalıştığı görülüyor.
TERS KELEPÇE TAKILDI
Sert müdahalede bulunan polisin, göstericileri yere yatırarak ters kelepçe takması da kayıtlarda yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi