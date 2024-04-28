ABD'de başkan adayı Jill Stein'a Filistin'e destek gösterisinde ters kelepçeli gözaltı!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Nisan 2024 18:51 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 18:55 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD'de Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik gözaltı kararları devam ederken, bir skandal daha yaşandı. Başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, Washington Üniversitesi'nde devam eden Filistin'e destek gösterisinde ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.