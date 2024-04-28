Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açmış ve iki polis amirini şehit etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polislerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezini beylik silahı ile basan polis memuru S.U.Ş., polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü’yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö’yü ateş ederek ağır yaraladı. S.U.Ş. ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polisler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Ekipler Amirimiz Gökhan Özer şehit oldu.