Dünyanın dört bir yanında İsrail protestosu! Almanya'da sert müdahale, Fransa'da üniversite baskını

Dünyanın dört bir yanında Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı protesto gösterileri devam ediyor. Almanya'da Filistin destekçilerine Alman polisi sert müdahale etti. Fransa'da ise öğrenciler üniversite binasına girişleri engelledi.

İsrail'in 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde 7 aydır sürdürdüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi devam ediyor. İsrail'in katliam saldırıları Almanya, Fransa, ABD ve Yemen'de on binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edildi. Alman polisi Gazze destekçilerinin çadırlarını dağıtırken, Fransa'da öğrenciler üniversite binasını ele geçirdi.

ALMAN POLİSİNDEN GAZZE DESTEKÇİLERİNE SERT MÜDAHALE

Almanya hükümetinin Filistin destekçileri tarafından oluşturulan "Gazze'ye destek" kampını boşaltma kararı başkent Berlin'de gerilime yol açtı.

Hükümetin kararı sonrası polis ekipleri, parlamento binası yakınında kamp kuran göstericilere sert müdahale etti.

Bazı göstericiler gözaltına alındı. Polis göstericilerin kurduğu çadırları da topladı.

Gazze'de 6,5 aydır süren İsrail saldırılarına karşı Berlin'de düzenlenen eylemler sık sık polis müdahalesine maruz kalıyor.

FRANSA'DA FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ ÜNİVERSİTE BİNASINI ELE GEÇİRDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesi'nin öğrencileri, polisin geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampa müdahalesi etmesinin ardından protestolarına devam etti. Üniversiteye ait bir binayı ele geçiren öğrenciler, bina girişini çöp kutularıyla kapattı ve binaya Filistin bayrakları astı.

ABD'NİN BAŞKENTİNDE FİLİSTİNE DESTEK SLOGANLARI

ABD'nin başkenti Washington’da yer alan George Washington Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki saldırılara karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterinde bulunmak amacıyla bir araya gelerek sloganlar attı. Öğrenciler protesto sırasında cuma namazı kıldı.

ABD’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde Filistin için destek protestoları sürüyor.

YEMEN'DE ONBİNLERCE KİŞİ MEYDANLARA İNDİ

Yemen'de on binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri gerçekleştirildi.

Taiz kentinde "Filistin Davasının Zaferi Halk Komitesi”nin organize ettiği etkinlikte toplanan Yemenliler, uluslararası toplumun Gazze’de yaşananlara sessizliğine tepki göstererek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin bayrakları ile "İsrail’in suçları ve katliamlarını" kınayan pankartlar açan göstericiler, "Gazze yalnız değilsin. Filistin, bütün Yemenliler seninle" sloganları attı.

Gösteride okunan bildiride, "İşgalci İsrail’in Gazze’de toplu mezarlarla ortaya çıkan büyük suçlarını güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.