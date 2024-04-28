Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji'den Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu için kritik uyarı! Sağanak geliyor...

Meteoroloji'den Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu için kritik uyarı! Sağanak geliyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu için kritik uyarı! Sağanak geliyor...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Amasya'nın kuzey kesimi, Samsun ve Ordu'nun güney kesimleri ile Tokat çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sayısız olaya tanıklık etti! İstanbul Emniyeti'nin Gayrettepe binası yıkıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sayısız olaya tanıklık etti! İstanbul Emniyeti'nin Gayrettepe binası yıkıldı - Gündemİstanbul'un meşhur binası yıkıldı!Somaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacak - GündemSomaspor - Amed Sportif maçı bugün 15.00’da başlayacakBir haftadır aranıyordu: Kayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendi - GündemKayıp Fetullah Kaya için umutlar tükendiMuş ve Hatay'ın ardından şimdi de Elazığ! Gökyüzündeki garip cisim tedirgin etti - GündemGökyüzündeki garip cisimler tedirgin etti!Trafikte sözlü tartışma dehşeti: Ailesinin gözü önünde katledildi! - GündemAilesinin gözü önünde katledildi!Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakanlık Antalya'da 'millet farkı' alan otelden savunma istedi - GündemAntalya'daki ünlü otele soruşturma!
Sonraki Haber Yükleniyor...