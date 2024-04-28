İsrail ordusu: Gazze'deki savaşı sürdüreceğiz

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığını duyurdu. Mısır medyası, Hamas'ın ateşkes ve İsrail ile esir takası hakkındaki teklife yarın cevap vereceğini duyurdu.

İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı, İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman ve bazı komutanlarla yaptığı görüşmelerin ardından bu kararın alındığını aktardı.

HAMAS'TAN ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMALARI TEKLİFİNE CEVAP

Mısır merkezli Al Qahera News"in haberine göre, Hamas Gazze Şeridi'nde önerilen yeni anlaşmaya ilişkin cevabını yarın açıklayacağı bildirildi. Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetinin Gazze'deki ateşkes önerisine ilişkin cevabını iletmek üzere yarın Mısır’a geleceğini doğruladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas dün, İsrail'in, arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi cevabı teslim almıştı.

1.5 MİLYON İNSANIN SIĞINDIĞI REFAH GÜNDEMİ

İsrail ordusundan bu açıklamanın yapılmasından hemen önce, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün bir açıklama yapmıştı. Bakan yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söylemişti.

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.