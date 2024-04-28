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Bakan Fidan'dan diplomatik görüşmeler! Dünya Ekonomik Forumu'nda Gazze trafiği

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan&#039;dan diplomatik görüşmeler! Dünya Ekonomik Forumu&#039;nda Gazze trafiği

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün devam edecek Dünya Ekonomik Forumu'nda Gazze'ye yönelik diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Riyad'da toplantı devam ederken, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze için atılacak adımları değerlendirmek üzere Ürdünlü ve Norveçli mevkidaşları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE TEMAS

Bakan Fidan, Riyad’daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün’ün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen Safedi ve  Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan diplomatik görüşmeler! Dünya Ekonomi Forumu'nda Gazze trafiği - 1. Resim

DÜNYA EKONOMİK FORUMU, GAZZE GÜNDEMİYLE RİYAD'DA BAŞLADI

Suudi Arabistan, dünya liderlerini ve bakanlarını ağırlıyor. Başkent Riyad’da 2 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bugün başladı. İsrail’den hiçbir yetkilinin katılmadığı forumda çeşitli konularda oturumlar düzenleniyor. Forum çerçevesinde düzenlenen Gazze odaklı toplantıya ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly'nın yanı sıra Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları da katıldı.

Bakan Fidan'dan diplomatik görüşmeler! Dünya Ekonomi Forumu'nda Gazze trafiği - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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