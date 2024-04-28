Bakan Fidan'dan diplomatik görüşmeler! Dünya Ekonomik Forumu'nda Gazze trafiği

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Nisan 2024 19:17 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün devam edecek Dünya Ekonomik Forumu'nda Gazze'ye yönelik diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Riyad'da toplantı devam ederken, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştirdiği Gazze için atılacak adımları değerlendirmek üzere Ürdünlü ve Norveçli mevkidaşları ile görüştü.