Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 20:33 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.