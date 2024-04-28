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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.

İsrail'in milyonlarca Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah şehrine planladığı saldırının öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki son durum ele alındı. Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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