Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.
İsrail'in milyonlarca Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah şehrine planladığı saldırının öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki son durum ele alındı. Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi