Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama: Sular metrelerce yükseğe fışkırdı, her yerden göründü

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 15:52 - Güncelleme:

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Denizli’de sera kurmak için yapılan sondaj çalışması, elektrik çevrim santraline giden jeotermal ana boru hattını patlattı. Metrelerce yüksekliğe fışkıran sular pek çok noktadan göründü.