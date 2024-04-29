Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama: Sular metrelerce yükseğe fışkırdı, her yerden göründü

Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama: Sular metrelerce yükseğe fışkırdı, her yerden göründü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de sondaj çalışması sırasında patlama: Sular metrelerce yükseğe fışkırdı, her yerden göründü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de sera kurmak için yapılan sondaj çalışması, elektrik çevrim santraline giden jeotermal ana boru hattını patlattı. Metrelerce yüksekliğe fışkıran sular pek çok noktadan göründü.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde özel bir şirketin sera kurmak amacıyla yürüttüğü sondaj çalışmaları sırasında patlama gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yapılan incelemelerde sondaj çalışmaları sırasında jeotermal sulardan elektrik üretimi sağlayan santrale giden ana boru hattının patladığı belirlendi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlama anında metrelerce yüksekliğe ulaşan jeotermal sular ilçenin birçok farklı noktasından görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.                   

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yerel seçim sonrası ilk yüz yüze görüşme! Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerel seçim sonrası ilk yüz yüze görüşme! Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor - GündemYerel seçim sonrası ilk yüz yüze görüşme başladıBursa'da İHA muhabirine saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı - GündemBursa'da İHA muhabirine saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındıYaşlı kadın otobüsten düşerek can vermişti: Şoförün ifadesi pes dedirtti - GündemYaşlı kadın otobüsten düşerek can vermişti: Şoförün ifadesi pes dedirttiMersin-Adana yolunda dehşete düşüren olay! 'Otoban çetesi yumurta atıp durdurdukları aracı soyuyor' iddiası - GündemOtobanda yumurtalı dehşet!Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı mı? Diplomatik kaynaklardan kritik açıklama - GündemDiplomatik kaynaklardan kritik açıklamaMİT'den Irak'ın kuzeyine operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi - GündemMİT, PKK'ya nefes aldırmıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...