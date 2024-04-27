Kocaeli'de benzin dolu tanker kaza yaptı! Patlama riski üzerine evler tahliye edildi, yol trafiğe kapandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Çekici kısmı kopan tankerdeki benzin yola döküldü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis patlama riskine karşı yolu trafiğe kapatırken çevredeki evlerde oturanlar da tahliye edildi.

Gölcük D-130 Karayolu Yalova istikametine doğru seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. Kontrolsüz bir şekilde 150 metre ilerleyen tanker daha sonra üstgeçit köprüsünün ayağına ve park halinde olan iki kamyonete çarptı.

Dehşet dolu anlar bununla da bitmedi o esnada karşı yönden gelmekte olan hafif ticari araca da çarpan tankerin çekici kısmı yerinden çıktı.

ÇEKİCİ KARŞI SOKAĞA UÇTU, BENZİN YOLLARA DÖKÜLDÜ

Kopan çekici, D130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Tanker sürücüsü sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken polis de bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapatıldı. Öte yandan çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YOLLARI KÖPÜKLEDİ

Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.

"POLİSİN ANONSUNU DUYDUK, DIŞARI ÇIKTIK"

Evinden tahliye edilen Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.

Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.