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Bursa'da İHA muhabirine saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da dün akşam Podyum Park Eğlence Merkezi'nde çıkan silahlı kavgayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden şüphelilerden 2’si yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'ndeki Klarnet isimli bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Enes K., arasında husumet olan kişiyle mekan kapısında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan, Murat Enes K.’yi yanında taşıdığı silah ile bacağından vurdu. Olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdullah Bozkurt’u gören Klarnet isimli mekanın korumaları Bozkurt’u darbetti.

Haber görevini yerine getiren basın mensubu yaklaşık 10 kişinin kendisini darp etmesiyle yerde kaldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırganların elinden alınan basın görevlisi Bozkurt, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bursa'da İHA muhabirine saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı - 1. Resim

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Öte yandan, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, “Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldım. Edindiğimiz bilgiye göre, İhlas Haber Ajansı muhabiri genç meslektaşımız Abdullah Bozkurt, Podyum Park'ta meydana gelen bir olay hakkında bilgi toplarken Klarnet isimli mekanın yetkilileri ve güvenlikçileri tarafından feci şekilde dövülerek hastaneye kaldırılmış. Tek tesellimiz meslektaşımızın hayati tehlikesinin olmamasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, saldırganların yakalanarak hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız” dedi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası harekete geçen ekipler, olayın şüphelileri Gökhan T. (28) ile Burak A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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