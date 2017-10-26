Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, parti grubu basına kapalı toplandı. CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün oldu.

YAŞAR TÜZÜN KİMDİR?

18 Ocak 1966'da Bilecik'te doğdu. Ticaret Meslek Lisesini bitirdi.

Bilecik Genç İş Adamları Derneği Başkanlığı, Bilecik Spor Kulübü Başkanlığı, TESK Bilecik Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı, Bilecik Belediye Meclis Üyeliği, Bilecik Belediye Başkanlığı, Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği 2. Başkanlığı görevlerinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Bilecik Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı.

Orta düzeyde Fransızca bilen Tüzün, evli ve 2 çocuk babasıdır.