Bursa'da rehine krizi: Tüm ailesini bıçakla odaya kilitledi

Bursa'da rehine ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Anne, baba ve 2 kardeşini bıçakla rehin alan kişi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katında ikamet eden Uğurcan K. ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

TÜM AİLESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

Uğurcan K., mutfaktan aldığı bıçakla annesi, babası ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı. Durumu öğrenen yakınları olay yerine gelirken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

POLİS BİR SAAT SONRA İKNA ETTİ

Polis, zaman zaman balkona çıkan Uğurcan K.'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı. Aile bireyleri, itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden dışarı çıkarılırken, Uğurcan K. ise polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu.

Uğurcan K. polis merkezine götürüldü.