Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi!

Burdur'da, bir ahşap evde yangın tüpü patladı. Korkutan patlamanın ardından çıkan yangında alevler başka bir ahşap binaya daha sıçradı. Saatler süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur’un Bucak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, yangın tüpünün bir anda patlaması sonucu ahşap evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti.

ALEVLER YAN BİNAYA DA SIÇRADI

Yan binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iki ev içerisinde de kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.,

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.