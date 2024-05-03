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Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da, bir ahşap evde yangın tüpü patladı. Korkutan patlamanın ardından çıkan yangında alevler başka bir ahşap binaya daha sıçradı. Saatler süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı, 2 ev kullanılamaz hale geldi. 

Burdur’un Bucak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, yangın tüpünün bir anda patlaması sonucu ahşap evde yangın çıktı.

Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi! - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi! - 2. Resim

ALEVLER YAN BİNAYA DA SIÇRADI

Yan binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi! - 3. Resim

Yangında 2 ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iki ev içerisinde de kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.,Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi! - 4. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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