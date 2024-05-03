Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak yakaladı! O anlar kamerada

'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak yakaladı! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kaskı olmadığı için polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin başına gelmeyen kalmadı. Ekipler önce kovaladı, sonra vurarak yakaladı. Şahısların ehliyetlerinin de olmadığı ortaya çıktı.

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde yaşandı. Polis şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi.

İHTARI DİNLEMEYİP YOLA DEVAM ETTİLER

Motosikletli şahıslar polisin 'dur' ihtarına rağmen yoluna devam etti. Ekipler harekete geçti, motosikletliler ise kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis şahısları motosiklete vurarak durdurdu. 

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kaçan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de kaskı olmadığı gerekçesiyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürüldü. Kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz Tiyatro Festivali başladı! Tamer Karadağlı: Trabzon'da yeni sahneye ihtiyacımız var!Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi! - GündemYangın tüpü bomba gibi patladı, alevler göğe yükseldi!Arkadaşının IBAN tuzağı hayatını kararttı: 1 paket sigara parası için hapse girdi - GündemArkadaşının IBAN tuzağı hayatını kararttı!Turkcell’in yeni yönetim kurulu belli oldu! Listede rektör sürprizi - GündemTurkcell’in yeni yönetim kurulu belli olduBursa'da rehine krizi: Tüm ailesini bıçakla odaya kilitledi - GündemBursa'da rehine krizi: Tüm ailesini bıçakla odaya kilitlediHangi hisseler geride kaldı? Rekordaki borsada işte dibine yakın hisseler! - GündemRekordaki borsada işte dibine yakın hisseler!Alevlerle saatler süren mücadele! Adana'daki büyük yangın kontrol altında - GündemAlevlerle saatler süren mücadele!
Sonraki Haber Yükleniyor...