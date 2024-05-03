'Dur' ihtarına uymadı, polis çarparak yakaladı! O anlar kamerada

Adana'da kaskı olmadığı için polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin başına gelmeyen kalmadı. Ekipler önce kovaladı, sonra vurarak yakaladı. Şahısların ehliyetlerinin de olmadığı ortaya çıktı.

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde yaşandı. Polis şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi.

İHTARI DİNLEMEYİP YOLA DEVAM ETTİLER

Motosikletli şahıslar polisin 'dur' ihtarına rağmen yoluna devam etti. Ekipler harekete geçti, motosikletliler ise kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından polis şahısları motosiklete vurarak durdurdu.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kaçan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de kaskı olmadığı gerekçesiyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı öne sürüldü. Kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.