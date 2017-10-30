Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç güvenlik bölgesinde Jandarma Komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulunda kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor. Zor şartların aranan adamları olan Jandarma Komandolar, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinin tanıklık ettiği nefes kesen eğitimler sırasında her türlü savaş ortamına göre hazırlanıyor.

13’ü kadın olmak üzere bin 24 kursiyeri en çok zorlayan bölüm ise tam teçhizatla yapılan 27 kilometrelik mukavemet ve dayanıklılık koşusu. Kursiyerlerin büyük bir bölümü koşuyu hatasız tamamlarken, yorgun düşen komando adaylarını ise arkadaşları yarı yolda bırakmıyor. Bitkin düşen arkadaşlarını omuzlayan kursiyerler, silah arkadaşlarını bitiş noktasına kadar getiriyor.

Subayların 43 hafta, astsubayların ise 16 hafta eğitim gördükleri okulunun “Meskûn mahal eğitim alanı” da gerçeğini aratmıyor. Çeşitli ses ve görüntü efektleriyle desteklenen alanda, Diyarbakır’ın Sur ilçesi adeta küçük bir ölçeği ile yer alıyor. Kursiyerlere bu alanda, 2016’da önemli kayıplar vermemize sebep olan EYP (El yapımı patlayıcı) tuzaklamalarıyla ilgili eğitim de veriliyor. Senaryo gereği bir eve baskın düzenleyen komandolar, odanın içinde, halı, koltuk, tencere, soba, televizyon, kitap gibi eşyalara tuzaklanan EYP’leri etkisiz hâle getiriyor. Sikorsky tipi helikopterlerle intikal edip zırhlı Cobra araçlarla baskın yapan komandolar gerçek mühimmat kullanıyor.