Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan aralarında şube müdürlerinin de bulunduğu 11 eski polis hakkında açılan davaların karar duruşması görüldü.Tüm sanıkların katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, delillerin toplandığını belirterek karar vereceğini bildirdi. Sanıkların hesap hareketleri ve FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandığını esasa ilişkin mütalaasında belirten Cumhuriyet Savcısı, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti. Sanık ve avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet T. ile Muhammet B. 6'şar yıl 3'er ay, Nihat O., Hüseyin A., Şükrü T., Usame Y. ve Bülent A'ya 7'şer yıl 6'şar ay, Bahri A., Mithat A. ile Hikmet Y'ye 8'er yıl 9'ar ay, Zafer A'ya ise 15 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.