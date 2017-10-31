Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’da 2 günlük resmi ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye dönmek üzere Bakü’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanından Ankara Esenboğa Havalimanına hareket etmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev tarafından uğurlandı.