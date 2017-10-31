Azerbaycan’da 2 günlük resmi ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye dönmek üzere Bakü’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanından Ankara Esenboğa Havalimanına hareket etmek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’dan ayrıldı
31.10.2017 - 16:57 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan’daki resmi temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye dönmek üzere Bakü’den ayrıldı.
Etiketler : erdoğan,azerbaycan,
515854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515854.aspx
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