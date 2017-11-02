Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sondakika... Şemdinli şehitlerinin isimleri ve memleketleri ! Hakkâri Şemdinli'de bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, biri ağır 2 asker yaralandı. Şehit olan asker ve korucuların isimleri belirlendi.



BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden birinin 24 yaşındaki Bursalı sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.





Hain saldırıda şehit olan sözleşmeli er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.





BABASI, ŞEHADET HABERİNİ MESAİDE ALDI

3 kardeş olduğu öğrenilen şehit Karaarslan’ın bir kardeşinin evli ve Bilecik’te ikamet ettiği, diğer kardeşinin ise lisede eğitim gördüğü öğrenildi. Acı haberi şehidin annesi Naciye Karaarslan, evde alırken, bir fabrikada işçi olarak çalışan babası İhsan Karaarslan’a ise mesaide olduğu sırada oğlunun şehadet haberi verildi.





1,5 YILDIR EVLİYDİ

Aslen Erzurumlu olan Şehit Karaarslan’ın 1 buçuk yıldır Ezgi Helin Karaarslan ile evli olduğu ve mart ayında göreve başladığı bildirildi. Şehit asker için Bursa'da yarın öğle namazına müteakip askeri tören düzenleneceği ve Hamitler Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT HABERİ ZONGULDAK'A ULAŞTI

Çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın (28) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.





Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan şehidin babası Cevat ile annesi Hacer Kurak'a acı haberi, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve askeri yetkililer verdi.

Şehit Kurak'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı, büyük üzüntü yaşayan ailesine akrabaları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.





YAKINLARI FENALAŞTI

Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.





6 AY KALMIŞTI

Bekar olan şehit Kurak'ın 2014'ten bu yana Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve şark görevinin bitmesine 6 ay kaldığı öğrenildi.

HATAY'DAKİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şemdinli'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü.





Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi'nde oturan babası Cuma Küçük'e verildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.





ŞEHİT ATEŞİ ISPARTA'YA DÜŞTÜ

Şemdinli'de şehit olan 8 güvenlik görevlisinden birinin Isparta Gelendost nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara olduğu öğrenildi.

Kara'nın şehadet haberini alan babası Menderes Kara, Jandarma Karakoluna gitti. Ispartalı Şehit Sercan Kara'nın bekar olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.





FOÇA'YA TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde görev yaptığı öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça'ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.





Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak'a gitme durumu olduğunu söyleyen Şehit Sercan Kara'nın, yeniden geçici görevle Hakkari'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Kara'nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara'nın evine Türk bayrağı asıldı.







ACI HABER SAMSUN'A ULAŞTI



Şemdinli'de şehit düşen Piyade Er Erhan Karaca'nın Samsun'daki ailesine acı haber verildi. Erhan Karaca'nın (28) şehadet haberini, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Afşarboyu Sokak'ta ikamet eden ailesine Kaymakam İlhan Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öztürk, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Piyade Albay İlker Aksoy ve diğer yetkililer verdi.







Anne babası 11 yıl önce boşanan ve babası Ayhan Karaca ile yaşayan şehidin 5 yıl önce sözleşmeli er olduğu öğrenildi.



Öte yandan şehit Karaca'nın sosyal paylaşım sitesine dün görevdeki fotoğraflarını koyarak, "ya şimdi kabirde olsaydım." ifadesini yazdığı görüldü.





ŞEHİT KORUCULARIN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan güvenlik korucularının isimleri belirlendi. Şehit güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.





ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin'in Derecik beldesinde bulunan yakınları, çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti.





Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürerken, kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilme için bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.