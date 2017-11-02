Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.