Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.