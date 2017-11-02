Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.
İsmail Küçükkaya hakkında karar verildi
02.11.2017 - 17:41 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında karar verildi.
Etiketler : İsmail Küçükkaya,Fidel Okan,
516450 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516450.aspx
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