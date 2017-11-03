Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü’ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı’nın da bulunduğu 23’ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Davayı izleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, duruşma arasında yaptığı açıklamada, darbe girişimi davalarının takip edilmesinin önemine işaret etti. Duruşmada ibretlik hadiseler yaşandığını ifade eden Develioğlu “Her şeyi yapmış, tankın içine girmiş, ByLock kullanmış ve savunmasında ‘Ben bir şey yapmadım, etmedim.’ dedi. Her şey görünüyor, orada olduğun belli ama yok diyor, inkâr ediyor. Başka birileri geldi, hain darbe girişiminde bulundu. Uzaylılar mı geldi, yoksa bunların klonlanmış hâlleri mi yaptı anlaşılır gibi değil” diye konuştu. Osman Develioğlu, gençlere duruşmaları izlemeleri tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti: Burada ibret almamız gerekiyor. 15 Temmuz gecesini yaşadık, inşallah bir daha böyle bir girişim Türkiye’de hiç yaşanmayacak. Ama onun unutulmaması gerekiyor. O günü işte biz buralarda daha iyi şekliyle görüyoruz. Yapanların o yüzsüzlüklerini, o fütursuzluklarını burada görüyoruz.