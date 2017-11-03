Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun il merkezi ile Ladik, Havza, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde bu sabah eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. Polis, örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 1'i ihraç hemşire 5'i kadın toplam 16 özel sektör çalışanını gözaltına aldı. Gözaltın alınanların evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.