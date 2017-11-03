Erdoğan'ı Valilik önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer karşıladı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, bu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları toplu açılış töreninin yapılacağı alana davet etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 15 dakika sürdü.
Erdoğan Manisa Valiliğini ziyaret etti
03.11.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti.
Etiketler : erdoğan,manisa,manisa valisi,haberler,
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