Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ı Valilik önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer karşıladı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, bu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları toplu açılış töreninin yapılacağı alana davet etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 15 dakika sürdü.