Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass’ın giderayak Türkiye’yi terörle tehdit etmesinin ardından hainler eş zamanlı olarak saldırılarını artırdı. Aynı anda düğmeye basılmış gibi DEAŞ ve PKK çeşitli bölgelerde terör eylemlerine yöneldi. Buna karşı çalışmalarına yoğunluk veren istihbarat ve güvenlik güçleri terör örgütlerine ağır darbe vurdu. Özellikle bölücü örgüte yönelik sınır ötesi operasyonlar devam ederken, yurt içinde de DEAŞ ile bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve gruplara yönelik çalışmalara ağırlık verildi.



Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar sınır hattındaki üs bölgesine PKK’nın yaptığı alçak saldırıda 7 Mehmetçik ile 2 korucumuz şehit olurken güvenlik güçleri anında cevap verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda, 4’ü yönetim kadrosundan olmak üzere 66 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlar dün de devam etti. İstanbul ve Diyarbakır ağırlıklı olarak devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik istihbarat ve polis de operasyon düzenledi.



Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden belirli aralıklarla kalkan F-16 savaş uçakları, Hakkâri ve Tunceli kırsallarındaki operasyonlara destek vererek, terör örgütüne bomba yağdırdı.

MİT, Emniyet ve Jandarma’nın düzenlediği seri ortak operasyonlarla yurt genelinde terör örgütü DEAŞ’a ağır darbe vuruldu. Ele geçirilen tüm istihbaratların ortak havuzda anlık olarak değerlendirildiği çalışmalarda, özellikle Türkiye’nin sınır güvenliğini aşan örgüte yönelik çökertme operasyonları düzenleniyor. Eli kanlı terör örgütüne yönelik oluşturulan karma ekiplerle çalışan güvenlik kuvvetleri son 11 günde DEAŞ ile bağlantılı ve teröristi olduğu belirlenen 283 kişiyi gözaltına aldı. Ağırlıklı olarak 25 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 96’sının Türk vatandaşı olduğunu belirten güvenlik yetkilileri, 187’sinin ise yabancı olduğunu ifade etti. Operasyonlarda 66 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Hâlen devam eden istihbarat çalışmaları ve teknik takip nedeniyle güvenlik kuvvetleri, Türkiye genelinde kullanılan bin 271 cep telefonunu 24 saat esasına göre takip ediyor.

Diyarbakır’da 1 polis şehit

Diyarbakır’da, PKK’nın hücre evine düzenlenen operasyonda Polis Memuru Ahmet Alp Taşdemir şehit oldu, 9 polis yaralandı. Ölü ele geçirilen PKK’lı teröristin, evde bulunan kadın ve çocukları kalkan olarak kullandığı ve hassasiyetlerinden faydalandığı polise el bombası ve silahla saldırdığı ortaya çıktı.

SIZMAK İÇİN, DEAŞ’IN YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

Hakkâri’den sızan PKK’lı teröristlerin kullandığı şemsiyeler şaşırttı. Bez ve dallarla yapılıp üzerine çeşitli samanlarla zemin oluşturulan şemsiyeler ile teröristlerin İHA ve SİHA’lardan kaçmayı başardıkları sanılıyor. Öldürülen teröristlerden ele geçen silahlarla beraber bulunan 5 adet şemsiyenin içine çeşitli sloganların da yazıldığı gözlendi. Konuya ilişkin bilgi veren askerî yetkililer daha önce de bu yöntemi DEAŞ’lı teröristlerin kullandığını hatırlattı. Ayrıca İHA’ların termal kameralarının bu grubu fark ettiğini de belirten askerî yetkililer “Fark ettiler ama geç fark ettiler. Bir şekilde atlatmayı başardılar” dedi.