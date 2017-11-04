Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde dün sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılardan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Taşdemir için, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene İl Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Cenazenin ambulanstan alınıp katafalka konulmasıyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Burhan İşliyen tarafından okunan duaların ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından katafalktan alınarak cenaze aracında götürüldü. Tören sonunda şehidin naaşı, defnedilmek üzere Manisa’nın Salihli ilçesine gönderilirken silah arkadaşları hep birlikte selam durdu.