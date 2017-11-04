Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan Kemaliye'deki açılış töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE'Yİ 3 KATINA ÇIKARDIK"

Son 10 yılda Türkiye'de çok şey değişti. Türkiye'yi 3 katına çıkardık, Yollarıyla havaalanlarıyla, hastaneleriyle, fabrikalarıyla memleketimiz aldı başınız gitti. Havaalanlıları yaptık, hastaneleri yaptık, yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik.

"AVUÇLARINI YALASINLAR!"

Vatanın, milletin birliği, beraberliği, kardeşliği için elimizde ne imkan varsa evelallah sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu millet asla ve asla ne FETÖ'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ'çılara fırsat vermeyecek..