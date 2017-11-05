Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.Çavuşoğlu ve Tillerson 3 Kasım'da da telefon görüşmesi yapmıştı.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım tarihlerinde ABD'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.
Çavuşoğlu Tillerson ile telefonda görüştü
05.11.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,ABD'li mevkidaşı Tillerson,
517131 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517131.aspx
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