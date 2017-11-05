Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.Çavuşoğlu ve Tillerson 3 Kasım'da da telefon görüşmesi yapmıştı.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım tarihlerinde ABD'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.