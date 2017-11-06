Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.476 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 974’ü terör (PKK/KCK 238, AŞIRI SOL 14, DEAŞ 48, FETÖ/PDY 674), 3.350’si Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 135’i Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.459 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

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SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 80 (68 ÖLÜ, 6 SAĞ, 6 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

30 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST (SAĞ)

✓ HATAY/ALTINÖZÜ - 1 (SAĞ - EL NUSRA)



31 EKİM SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 SAĞ, 1 TESLİM)

✓ HATAY/ALTINÖZÜ - 1 (SAĞ - EL NUSRA)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 1 (TESLİM)



1 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (SAĞ)

✓ AĞRI/MERKEZ – 1 (SAĞ)

✓ TUNCELİ/PERTEK – 1 (SAĞ)



2 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ – 54 TERÖRİST (53 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 26 (ÖLÜ)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 11 (ÖLÜ)

✓ HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 8 (ÖLÜ)

✓ TUNCELİ/NAZIMİYE – 9 (8 ÖLÜ, 1 SAĞ)



3 KASIM CUMA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ DİYARBAKIR/MERKEZ – 2 (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)



4 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 TESLİM)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 1 (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 4 (ÖLÜ)



5 KASIM PAZAR GÜNÜ – 14 TERÖRİST (10 ÖLÜ, 4 TESLİM)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 3 (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 9 (ÖLÜ)

✓ BİTLİS/MERKEZ – 1 (ÖLÜ)

✓ MERSİN/MERKEZ – 1 (TESLİM – DEAŞ)



Operasyonlar neticesinde;

➢ 5 ilde (26 Diyarbakır, 10 Bitlis, 8 Tunceli, 2 Mardin, 1 Erzincan,)

47 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 4 ton gıda maddesi,

➢ 23’ü ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Bixi, 1 Kanas, 6 Roketatar, 11 Kalaşnikov, 2 Mavzer) toplam 36 silah,

➢ 637 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

➢ 16 El Bombası,

➢ 1.572 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

➢ 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.508 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 17.490.530 TL olan;

➢ 1.263 kg Esrar,

➢ 237 kg Eroin,

➢ 2,67 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

➢ 1 Kg Afyon Sakızı,

➢ 3 kg Metamfetamin,

➢ 1,61 kg Kokain,

➢ 24.254 adet Uyuşturucu Hap,

➢ 9.612 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 5.865.093 TL olan;

➢ 798.979 adet Kaçak Sigara,

➢ 57.430 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.350 kişi gözaltına alınmıştır.

​* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 37 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Zonguldak) 360 şüpheli gözaltına alınmıştır.​



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 308 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Ülke genelinde 2 Kasım 2017 Perşembe günü 11.446 personelin katılımıyla üniversitede eğitim gören gençlerimiz üzerinde kötü emelleri bulunan ve terör bağlantılı art niyetli kişilerin bertaraf edilmesi, çocuklarımızın eğitimleri dışında sosyal hayatlarını geçirdikleri yerlerin güvenli bir ortam haline getirilmesi, her türlü zararlı faktörlerden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, ayrıca kız öğrencilerimizin okul ve yurtlarına geliş ve gidişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla; üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, üniversitelerin çevrelerinde bulunan, şüpheli ve aranan şahıslar ile suç unsuru niteliğindeki ateşli silah, kesici delici alet, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacı ile “Türkiye Güvenli Eğitim Uygulaması” yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

943’ü denizlerde olmak üzere 3.670 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 135 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



