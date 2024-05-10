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Eskişehir'de alacak-verecek tartışması: Arkadaşların kavgasında kan aktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir&#039;de alacak-verecek tartışması: Arkadaşların kavgasında kan aktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de iddiaya göre alacak-verecek meselesinden başlayan tartışma sonucu iki arkadaştan biri, diğerini sol ayağından silah ile vurdu.

Silahla yaralama olayı, Hayriye Mahallesi Dumrul Sok üzerinde bir çay ocağında gerçekleşti. Görgü şahitlerinin iddiasına göre çay ocağında oturan Ahmet A. isimli emekli esnaf ile bir başka esnaf ve aynı zamanda arkadaşı olan M.Ç. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma başladı.

Daha sonra tartışmanın büyümesinin ardından M.Ç. silahı ile Ahmet A.’yı sol ayağına bir el ateş etti. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sol ayağından hafif şekilde yaralanan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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