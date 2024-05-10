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Bingöl’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bingöl’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl’de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bingöl merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, bir fırın içindeki kişiye silahlı saldırıda bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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