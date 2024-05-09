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Ünlü rapçinin konserine gittiler, dehşeti yaşadılar! Bir anda tornavida ve bıçakla saldırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ünlü rapçinin konserine gittiler, dehşeti yaşadılar! Bir anda tornavida ve bıçakla saldırdılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da rap konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark'ta edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Ünlü rapçinin konserinde dehşet anları! Bir anda tornavida ve bıçakla saldırdılar - 1. Resim

Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.

Ünlü rapçinin konserinde dehşet anları! Bir anda tornavida ve bıçakla saldırdılar - 2. Resim

Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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